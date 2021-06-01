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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ИЮНЯ В ПРИОРБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
16:12 01.06.2021
С 1 июня 2021 года изменяются процентные ставки по новым кредитным договорам «Приорбанк» ОАО для физических лиц.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по программе кредитования «Зеленая экономика», кредитам на недвижимость составляет 17,98% годовых; по кредитным карточкам, потребительским кредитам, кредитам на автомобиль, овердрафт - 21,5% годовых; на рефинансирование кредитов других банков - 21,5% годовых.
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