БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 1 ИЮНЯ В ПРИОРБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

16:12 01.06.2021 С 1 июня 2021 года изменяются процентные ставки по новым кредитным договорам «Приорбанк» ОАО для физических лиц. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по программе кредитования «Зеленая экономика», кредитам на недвижимость составляет 17,98% годовых; по кредитным карточкам, потребительским кредитам, кредитам на автомобиль, овердрафт - 21,5% годовых; на рефинансирование кредитов других банков - 21,5% годовых.