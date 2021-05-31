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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИКЕ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) БЕЛИНВЕСТБАНКА БУДУТ ВСТУПАТЬ В СИЛУ ПОЭТАПНО
11:55 01.06.2021
В ОАО «Белинвестбанк» принята новая редакция сборника размеров платы (вознаграждений) за осуществляемые банком операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, разделы и некоторые главы сборника будут вступать в силу поэтапно по 27 июня 2021 года.
Так, изменения в раздел I, главы 8 раздела III вступили в силу с 31 мая 2021 года; в раздел II – вступят в силу 27 июня 2021 г.
Раздел IV – 4 июня 2021 г.; глава 23 раздела VII, главы 25, 26 раздела VIII – с 1 июня 2021 г.; главы 19, 21, 22, 24 раздела VII, глава 27 раздела VIII – 9 июня 2021 г.; глава 20 раздела VII, глава 28 раздела VIII – 18 июня 2021 г.; главы 9, 10, 11 раздела III, а также разделы VI, V, IX, X – 28 мая 2021 г.
С новой редакцией Сборника размеров платы (вознаграждений) можно ознакомиться на сайте банка.
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