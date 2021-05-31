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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК И КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


11:00 01.06.2021

ОАО «Белагропромбанк» и Китайско-белорусский инновационный центром подписали 31 мая 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соглашение позволит максимально расширить взаимодействие стартапов и индустриального парка через сеть центров притяжения Igrow Белагропромбанка, которых в Беларуси уже насчитывается 36.

Основной посыл сотрудничества банка и центра заключается в том, чтобы белорусские стартапы, проектные команды приходили в центры притяжения Igrow банка со своими идеями, разработками, технологическими продуктами для обсуждения и их дальнейшей реализации в инновационном центре, который в свою очередь предоставит необходимую инфраструктуру, комплектующие, материалы для работы, инвестиции для воплощения стартапа в жизнь.

Китайско-белорусский инновационный центр, который откроется уже в ближайшее время на территории индустриального парка «Великий камень», ведет работу над созданием программ инкубации (для начинающих стартапов) и программ акселерации – для команд, которые уже готовы совершенствовать свои разработки, делать первые продажи, искать инвестиции. Особым интересом центра пользуются проекты в области электроники, электронной коммерции, машиностроения, телекоммуникации, новых материалов, фармацевтики, тонкой химии, проекты на основе искусственного интеллекта и др.
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