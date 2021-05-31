БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В БТА БАНКЕ ДЕЙСТВУЮТ С 1 ИЮНЯ

09:47 01.06.2021 С 1 июня 2021 г. в ЗАО «БТА Банк» появятся новые тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о следующих планах: «БТА. Все включено 2.0.», «БТА. Все включено 3.0.», «БТА. Все включено 4.0.». С полным набором услуг, входящих в состав тарифных планов, можно ознакомиться в Перечне вознаграждений ЗАО «БТА Банк».