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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В БТА БАНКЕ ДЕЙСТВУЮТ С 1 ИЮНЯ
09:47 01.06.2021
С 1 июня 2021 г. в ЗАО «БТА Банк» появятся новые тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о следующих планах: «БТА. Все включено 2.0.», «БТА. Все включено 3.0.», «БТА. Все включено 4.0.».
С полным набором услуг, входящих в состав тарифных планов, можно ознакомиться в Перечне вознаграждений ЗАО «БТА Банк».
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