Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с планируемым запуском новой программы кредитования «Яркая кредитка». Правила дополнены нормой о сроке, в течении которого владелец текущего (расчетного) банковского счета, заключивший кредитный договор, может получить личную дебетовую банковскую платежную карточку Visa Gold «Яркая кредитка».

Изменения вступают в силу с 7 июня 2021 года.