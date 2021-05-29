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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ С 7 ИЮНЯ ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ
17:56 31.05.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с планируемым запуском новой программы кредитования «Яркая кредитка». Правила дополнены нормой о сроке, в течении которого владелец текущего (расчетного) банковского счета, заключивший кредитный договор, может получить личную дебетовую банковскую платежную карточку Visa Gold «Яркая кредитка».
Изменения вступают в силу с 7 июня 2021 года.
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