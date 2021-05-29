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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:39 31.05.2021
ЗАО «Идея Банк» изменяет размеры вознаграждений за оказываемые физическим лицам услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня 2021 года прием наличных белорусских рублей с последующим их перечислением без открытия счета через АИС «Расчет» на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, счета по учету вкладов (депозитов) физических лиц, счета по учету кредитов физических лиц, открытые в ЗАО «МТБанк», будет осуществляться бесплатно.
С 10 июня выдача наличных денежных средств с карт банка в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «МТБанк» будет осуществляться бесплатно.
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