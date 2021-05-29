БПС-Сбербанк вывел на рынок кобрендинговую карту CartaMe, которая позволяет пользоваться программами лояльности торговых сетей.

По ней также предусмотрен повышенный money-back от самого банка – до 12%.

CartaMe универсальна: с одной стороны, это банковская платежная карточка Visa Rewards с манибэком, с другой – единая карта, открывающая доступ к программам лояльности розничных сетей. Мультикарта позволяет получать постоянные, накопительные и другие преимущества в торговых объектах партнеров. Это позволит освободить кошелек от множества дисконтных карт – теперь достаточно одной.

Персональный штрих-код на оборотной стороне превращает CartaMe в универсальную дисконтную карту. Чтобы получить скидку или другое преимущество, ее нужно предъявить при оплате в магазине, кафе, пекарне, SPA-салоне или аптеке. Сеть партнеров сейчас насчитывает более 900 торговых объектов, и она постоянно расширяется.

Карту можно оформить в мобильном приложении CartaMe за 3 копейки. Выпускается сроком на 3 года на базе Visa Rewards и обладает преимуществами бонусной карты. Так, она включает манибэк до 12%, который можно лично наполнять нужными категориями. Мультикарта вернет 1% со всех покупок внутри страны и за рубежом, за исключением супермаркетов, где такая опция стоит 2 рубля в месяц. При этом манибэк можно увеличить вдвое по 8 категориям, таким как одежда, топливо, ремонт, развлечения и авто. Подключение каждой из них обойдется в рубль.

Манибэк поступает на счет не позднее 5 дней после окончания месяца. Присутствует и «приветственный» манибэк на 2 месяца на покупки в супермаркетах.

Карта выпущена БПС-Сбербанком совместно с разработчиком мобильного приложения «CartaMe». Программное обеспечение присваивает пользователям уникальные идентификаторы покупателей – персональные штрих-коды, которые интегрированы в учетные системы компаний-партнеров. Получить доступ к скидкам и другим преимуществам также можно через мобильное приложение, которое объединяет разные карты лояльности.

«Кобрендинговая CartaMe хороша, прежде всего, своей многофункциональностью. Экономить можно за счет не только предложений банка, но и программ лояльности компаний-партнеров. То есть, можно пользоваться как привычными скидками, так и новыми, а еще получать от нас внушительный манибэк, – пояснил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Плюс ко всему, это еще и вопрос удобства: нет смысла носить в кошельке с дюжину дисконтных карт, когда достаточно одной, по которой также можно совершать и другие операции – от платежей до переводов.