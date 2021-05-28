|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
«АЛЬФА-БИЗНЕС МОБАЙЛ 2.0» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ БЕЛОРУССКИМ МОБИЛЬНЫМ БАНКОМ ДЛЯ БИЗНЕСА
11:25 31.05.2021
Мобильный банк для бизнеса Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» признано лучшим среди белорусских приложений согласно рейтингу экспертного жюри по мобильным банкам для бизнес-клиентов SME Banking Club. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк».
SME Banking Club — международная платформа, которая объединяет бизнес-банкиров для обмена информацией, аналитикой и опытом в сфере локальных, региональных и глобальных рынков обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.
При составлении рейтинга экспертное жюри SME Banking Club проанализировало функционал 85 онлайн-банков для бизнеса по 150 критериям. Также были проведены интервью с экспертами, которые развивают подобные онлайн-банки.
На основании этого прошло голосование среди членов жюри и составление рейтинга, в котором «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» стал первым мобильным банком для бизнеса в Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2021
Курсы в банках
на 31.05.2021
Конвертация в банках
на 31.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте