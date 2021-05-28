Мобильный банк для бизнеса Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» признано лучшим среди белорусских приложений согласно рейтингу экспертного жюри по мобильным банкам для бизнес-клиентов SME Banking Club. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк».

SME Banking Club — международная платформа, которая объединяет бизнес-банкиров для обмена информацией, аналитикой и опытом в сфере локальных, региональных и глобальных рынков обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.

При составлении рейтинга экспертное жюри SME Banking Club проанализировало функционал 85 онлайн-банков для бизнеса по 150 критериям. Также были проведены интервью с экспертами, которые развивают подобные онлайн-банки.

На основании этого прошло голосование среди членов жюри и составление рейтинга, в котором «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» стал первым мобильным банком для бизнеса в Беларуси.