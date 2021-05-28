Расширился перечень стран, эмитирующих банковские карточки, на которые можно отправлять денежные переводы с платежных карточек ОАО «Белинвестбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь с карточек Белинвестбанка можно отправить денежный перевод на карточки, эмитированные банками еще десяти стран: Венгрии, Германии, Израиля, Испании, Кипра, Мальты, Норвегии, Польши, Турции, Хорватии.

Кроме того, Белинвестбанк установил следующие лимиты на денежные переводы с карточки на карточку в белорусских рублях: за одну транзакцию – 5000; за одни сутки – 5000 (не более 5 операций); за четверо суток – 25 тыс. (не более 20 операций); за один месяц – 40 тыс. (не более 40 операций).

Лимиты для денежных переводов, осуществляемых в долларах США, евро и российских рублях, устанавливаются в эквиваленте.

В банке обращают внимание, что лимиты не распространяются на переводы в Интернет-банкинге и Мобильном приложении между карточками Белинвестбанка.

Для переводов на карточки, эмитированные банками-резидентами Беларуси, размер комиссии составляет 1,5% от суммы денежного перевода, но не может быть ниже 49 копеек.

Для переводов на карточки, эмитированные банками-нерезидентами Беларуси, размер комиссии составляет 1,5% от суммы денежного перевода. Но он не может быть меньше 4 белорусских рублей, 2 долларов США (евро) или 120 российских рублей.