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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ПЕРЕВОДОВ С КАРТОЧКИ НА КАРТОЧКУ
09:43 31.05.2021
Расширился перечень стран, эмитирующих банковские карточки, на которые можно отправлять денежные переводы с платежных карточек ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь с карточек Белинвестбанка можно отправить денежный перевод на карточки, эмитированные банками еще десяти стран: Венгрии, Германии, Израиля, Испании, Кипра, Мальты, Норвегии, Польши, Турции, Хорватии.
Кроме того, Белинвестбанк установил следующие лимиты на денежные переводы с карточки на карточку в белорусских рублях: за одну транзакцию – 5000; за одни сутки – 5000 (не более 5 операций); за четверо суток – 25 тыс. (не более 20 операций); за один месяц – 40 тыс. (не более 40 операций).
Лимиты для денежных переводов, осуществляемых в долларах США, евро и российских рублях, устанавливаются в эквиваленте.
В банке обращают внимание, что лимиты не распространяются на переводы в Интернет-банкинге и Мобильном приложении между карточками Белинвестбанка.
Для переводов на карточки, эмитированные банками-резидентами Беларуси, размер комиссии составляет 1,5% от суммы денежного перевода, но не может быть ниже 49 копеек.
Для переводов на карточки, эмитированные банками-нерезидентами Беларуси, размер комиссии составляет 1,5% от суммы денежного перевода. Но он не может быть меньше 4 белорусских рублей, 2 долларов США (евро) или 120 российских рублей.
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