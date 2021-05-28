БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗЛИЦ

17:35 28.05.2021 ОАО "СтатусБанк" вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступают в силу с 7 июня 2021 г. С новой редакцией договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк" можно ознакомиться здесь.