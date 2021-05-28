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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗЛИЦ
17:35 28.05.2021
ОАО "СтатусБанк" вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступают в силу с 7 июня 2021 г.
С новой редакцией договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк" можно ознакомиться здесь.
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