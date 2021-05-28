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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
10:46 28.05.2021
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновляется карточка PayOkay, которую на новых условиях можно оформить с 7 июня 2021 года. С учетом пожеланий клиентов сервисное обслуживание карточки при ее активном использовании сделано бесплатным.
Кроме того, можно будет снимать денежные средства без комиссии в любых АТМ РБ до 200 BYN в месяц.
В связи с этим с 7 июня 2021 года изменится порядок взимания и размер платы за сервисное обслуживание банковской платежной карточки PayOkay, размер платы за получение наличных денежных средств по платежным карточкам PayOkay, эмитированным ЗАО "МТБанк" и за информирование об операциях с использованием банковской платежной карточки PayOkay.
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