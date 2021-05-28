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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦБУ № 11 БНБ-БАНКА ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ С КЛИЕНТАМИ С 1 ИЮНЯ
09:43 28.05.2021
Отделение ОАО «Белорусский народный банк» в Минске (пр-т Победителей, 65. ТЦ «Замок») возобновляет работу с клиентами с 1 июня 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 11 обслуживает только физических лиц.
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