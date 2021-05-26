Член Правления ОАО «Банк БелВЭБ Банк» Анатолий Павлович встретился с директором компании Mastercard в Беларуси Вадимом Головчицом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, во время встречи представитель платежной системы вручил награды по итогам работы с банком в 2020 году.

В частности, Банк БелВЭБ получил награду за первый в Беларуси запуск сервиса переводов по номеру мобильного телефона между карточками других банков страны с использованием технологии Mastercard Transfers Hub.

Отмечено также успешное продвижение карты «Дива» Банка БелВЭБ и запуск пенсионной карты Mastercard от Банка БелВЭБ в рамках пакета услуг «Движение». На сегодня владельцами карты «Дива» являются более 70 тыс. человек. Это один из самых востребованных продуктов банка.