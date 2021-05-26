|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
MASTERCARD ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С БАНКОМ БЕЛВЭБ
11:43 27.05.2021
Член Правления ОАО «Банк БелВЭБ Банк» Анатолий Павлович встретился с директором компании Mastercard в Беларуси Вадимом Головчицом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, во время встречи представитель платежной системы вручил награды по итогам работы с банком в 2020 году.
В частности, Банк БелВЭБ получил награду за первый в Беларуси запуск сервиса переводов по номеру мобильного телефона между карточками других банков страны с использованием технологии Mastercard Transfers Hub.
Отмечено также успешное продвижение карты «Дива» Банка БелВЭБ и запуск пенсионной карты Mastercard от Банка БелВЭБ в рамках пакета услуг «Движение». На сегодня владельцами карты «Дива» являются более 70 тыс. человек. Это один из самых востребованных продуктов банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
Курсы в банках
на 27.05.2021
Конвертация в банках
на 27.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте