Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Белгазпромбанк» на уровне «B» с негативным прогнозом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это соответствует суверенному рейтингу Беларуси и максимально возможному рейтингу для белорусских эмитентов.

В качестве одного из драйверов рейтинга отмечается высокая степень поддержки со стороны основных акционеров банка – ПАО «Газпром» (BBB/Прогноз «Стабильный») и Банка ГПБ (АО) (BBB-/Прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,82% в уставном фонде банка.

Подтверждение рейтинга также отражает оценку профиля Белгазпромбанка на индивидуальной основе, положительное влияние на которую среди прочих факторов оказывает качество активов банка.