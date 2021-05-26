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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ БЕЛГАЗПРОМБАНКА НА УРОВНЕ «B» С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
10:44 27.05.2021
Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Белгазпромбанк» на уровне «B» с негативным прогнозом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это соответствует суверенному рейтингу Беларуси и максимально возможному рейтингу для белорусских эмитентов.
В качестве одного из драйверов рейтинга отмечается высокая степень поддержки со стороны основных акционеров банка – ПАО «Газпром» (BBB/Прогноз «Стабильный») и Банка ГПБ (АО) (BBB-/Прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,82% в уставном фонде банка.
Подтверждение рейтинга также отражает оценку профиля Белгазпромбанка на индивидуальной основе, положительное влияние на которую среди прочих факторов оказывает качество активов банка.
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