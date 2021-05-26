БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЕЙ GEELY

09:47 27.05.2021 ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновляет кредитную программу для приобретения легковых автомобилей марки Geely. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредит предлагается сроком до 7-х лет, с уплатой всего 9% годовых.