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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЕЙ GEELY
09:47 27.05.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновляет кредитную программу для приобретения легковых автомобилей марки Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредит предлагается сроком до 7-х лет, с уплатой всего 9% годовых.
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