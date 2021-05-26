БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

16:53 26.05.2021 ОАО «Белорусский народный банк» изменяет форму заявления на получение наличных белорусских рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня 2021 года для снятия наличных белорусских рублей с текущего (расчетного) счета юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимо использовать новую форму заявления на получения наличных белорусских рублей. Новый бланк заявления размещен на сайте банка.