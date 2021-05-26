|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
16:53 26.05.2021
ОАО «Белорусский народный банк» изменяет форму заявления на получение наличных белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня 2021 года для снятия наличных белорусских рублей с текущего (расчетного) счета юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимо использовать новую форму заявления на получения наличных белорусских рублей.
Новый бланк заявления размещен на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
Курсы в банках
на 26.05.2021
Конвертация в банках
на 26.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте