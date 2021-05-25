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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ БПС-СБЕРБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ


13:54 26.05.2021

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») БПС-Сбербанка на уровне «B».

Как отмечается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу – «Негативный».

«Долгосрочный и краткосрочный РДЭ и рейтинг поддержки БПС-Сбербанка обусловлены потенциальной институциональной поддержкой от материнского Сбербанка России («BBB»/прогноз «Стабильный»). Несмотря на высокую способность и готовность материнского банка предоставлять поддержку БПС-Сбербанку, его долгосрочный РДЭ «B» сдерживается страновым потолком Беларуси «B», - говорится в сообщении Fitch.

«Негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ БПС-Сбербанка отражает потенциальное ослабление финансовой позиции Беларуси, что может привести к повышению у страны трансфертного риска и риска конвертации и, следовательно, ограничить степень, в которой банк сможет использовать поддержку от материнской структуры для обслуживания собственных обязательств, считают аналитики.

Fitch также указывает на значительную долю государственных долговых обязательств Беларуси в портфеле банка (на конец 2020 г.: 0,9x от основного капитала по методологии Fitch) и косвенные риски через кредитование госкомпаний.

Аналитики агентства прогнозируют рост ВВП Беларуси в 2021 году на уровне 0,7%.

«Fitch прогнозирует рост на уровне лишь 0,7% в 2021 г., поскольку слабый внутренний спрос будет перевешивать улучшение внешней конъюнктуры. Мы ожидаем остаточные риски по качеству активов в связи с отложенным влиянием пандемии, слабость белорусского рубля и другие сложности внутри страны, в частности ограниченность ликвидности в национальной валюте и высокую стоимость фондирования. Все эти факторы будут сдерживать перспективы роста кредитования и прибыльности в 2021 г. и потенциально в 2022 г.», - сказано в пресс-релизе.
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