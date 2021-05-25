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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ЗАКРЫВАЕТ МИНСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДИРЕКЦИЮ
09:48 26.05.2021
ОАО «Белгазпромбанк» закрывает Минскую областную дирекцию (Минск, ул. Могилевская, 41).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим с 1 июня 2021 года клиенты банка – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ранее там обслуживались, будут переведены на обслуживание в головной офис Белгазпромбанка в Минске (ул. Притыцкого, 60/2).
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