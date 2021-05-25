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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРОДЛИЛИ СРОКИ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКАМ КРИПТОБИРЖИ CURRENCY.COM
17:19 25.05.2021
ОАО «Банк БелВЭБ Банк» до 14 июня 2021 года предлагает клиентам бонусы от криптобиржи currency.com.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это 1 токенизированный актив стоимостью до 100 USD бесплатно и скидка 12% на комиссии и сборы в течение 3 месяцев с момента создания аккаунта на currency.com.
Криптобиржа currency.com это: 2000+ токенизированных активов, криптовалют, валютных токенов, токенизированных облигаций и токенизированных фьючерсов; конкурентные комиссии и никаких скрытых сборов; левередж до 1:500; защита от отрицательного баланса и гарантированный стоп-лосс; обучающие уроки для тех, кто хочет научиться инвестировать.
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