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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА ИЮНЬ 2021 ГОДА
16:18 25.05.2021
Национальный банк Беларуси повысил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на июнь 2021 года.
Согласно опубликованной на сайте регулятора информации, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 13,72% годовых (в мае 2021 года - 13,43%).
Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в июне составит17,98% годовых (в мае - 17,13%).
Напомним, с 1 марта 2020 г. расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.
Расчетные величины стандартного риска рассчитывались Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I. К группе системной значимости I в 2020 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».
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