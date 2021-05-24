ОАО «Белагропромбанк» признано «Лидером ЕАЭС». Эта информация была озвучена в рамках VI Международного форума валютного и денежного рынков Московской биржи, проходившего в 20-22 Сочи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, награда «Лидер ЕАЭС» досталась за достижение максимального объема торгов в новых продуктах и сервисах валютного рынка MOEX среди банков ЕАЭС.

ОАО «Белагропромбанк» приняло участие в форуме Московской биржи, на площадке которой встретились представители банковского сообщества ЕАЭС, профучастников, корпораций, а также международных финансовых организаций с целью совместного обсуждения и поиска эффективных решений для дальнейшего развития валютно-денежного рынка в условиях глобализации финансовых рынков.