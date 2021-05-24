|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИЗНАН «ЛИДЕРОМ ЕАЭС»
13:49 25.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» признано «Лидером ЕАЭС». Эта информация была озвучена в рамках VI Международного форума валютного и денежного рынков Московской биржи, проходившего в 20-22 Сочи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, награда «Лидер ЕАЭС» досталась за достижение максимального объема торгов в новых продуктах и сервисах валютного рынка MOEX среди банков ЕАЭС.
ОАО «Белагропромбанк» приняло участие в форуме Московской биржи, на площадке которой встретились представители банковского сообщества ЕАЭС, профучастников, корпораций, а также международных финансовых организаций с целью совместного обсуждения и поиска эффективных решений для дальнейшего развития валютно-денежного рынка в условиях глобализации финансовых рынков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
Курсы в банках
на 25.05.2021
Конвертация в банках
на 25.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте