ОАО «АСБ Беларусбанк» разработало новый сервис по онлайн оформлению поручительства для получения потребительского кредита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс службе банковского учреждения, он позволяет самостоятельно заполнить анкету поручителя и заключить договор поручительства в электронном виде в каналах ДБО без посещения отделения. Поручителю отображается информация об условиях кредита: сумма, срок и размер процентной ставки.

Оформить анкету и заключить договор поручительства в электронном виде можно в М-банкинге, Интернет-банкинге, а также через корпоративный веб-сайт банка (при идентификации поручителя в банке с использованием данных, содержащихся в МСИ).