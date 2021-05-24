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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ СЕРВИС ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ОНЛАЙН
12:15 25.05.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» разработало новый сервис по онлайн оформлению поручительства для получения потребительского кредита.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс службе банковского учреждения, он позволяет самостоятельно заполнить анкету поручителя и заключить договор поручительства в электронном виде в каналах ДБО без посещения отделения. Поручителю отображается информация об условиях кредита: сумма, срок и размер процентной ставки.
Оформить анкету и заключить договор поручительства в электронном виде можно в М-банкинге, Интернет-банкинге, а также через корпоративный веб-сайт банка (при идентификации поручителя в банке с использованием данных, содержащихся в МСИ).
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