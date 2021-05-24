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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕБИНАР «НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ DIGITAL-МАРКЕТИНГА ДЛЯ БИЗНЕСА»
10:53 25.05.2021
ОАО «Банк БелВЭБ Банк» совместно с «Про бизнес» и AMDG организуют бесплатный вебинар «Новые инструменты digital-маркетинга для бизнеса», который состоится 27 мая 2021 года (начало в 17.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, участники вебинара узнают о целях и инструментах интернет-маркетинга, о digital с целью продаж и увеличения узнаваемости бренда, а также кому доверить интернет-маркетинг: штатный специалист, фрилансер, агентство.
В каждом блоке будут представлены разносторонние кейсы работы с представителями белорусского рынка от крупных FMCG брендов до среднего бизнеса.
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