ОАО «Банк БелВЭБ Банк» совместно с «Про бизнес» и AMDG организуют бесплатный вебинар «Новые инструменты digital-маркетинга для бизнеса», который состоится 27 мая 2021 года (начало в 17.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, участники вебинара узнают о целях и инструментах интернет-маркетинга, о digital с целью продаж и увеличения узнаваемости бренда, а также кому доверить интернет-маркетинг: штатный специалист, фрилансер, агентство.

В каждом блоке будут представлены разносторонние кейсы работы с представителями белорусского рынка от крупных FMCG брендов до среднего бизнеса.