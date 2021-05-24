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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ІВАН МЕЛЕЖ. 100 ГАДОЎ»


09:49 25.05.2021

Национальный банк Беларуси с 25 мая 2021 г. выпускает в обращение памятные монеты «Іван Мележ. 100 гадоў».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 699 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1599 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; справа – надпись в две строки: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – фрагмент титульного листа рукописи «Людзі на балоце» белорусского писателя Ивана Мележа; внизу – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год выпуска (на серебряной – проба сплава).

Реверс: в центре – портрет писателя в полный рост на фоне стилизованного пейзажа; справа – надпись в две строки: Іван Мележ, указаны годы его жизни: 1921–1976.

Монеты отчеканены в ЗАО «Литовский монетный двор» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе “Банкноты и монеты”.
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