ОАО «АСБ Беларусбанк» оказал поддержку БелАЗу в поставках карьерных самосвалов в Индию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в октябре 2019 года предприятие БелАЗ подписало контракт с индийским контрагентом Coal India Limited на поставку, сборку и ввод в эксплуатацию 77 карьерных самосвалов г/п 150 тонн в Индию.

Реализация сложно структурированных сделок по выпуску гарантий в пользу индийской компании осуществлена при поддержке Беларусбанка совместно с иностранными партнерами.

Работа по структурированию сделок с иностранными партнерами велась с начала текущего года, в результате в апреле 2021 года выпущены соответствующие гарантии в пользу индийской компании South Eastern Coalfields Limited на сумму порядка 23 млн. долларов США срочностью 8 лет.

Беларусбанк не в первый раз поддерживает крупный контракт БелАЗа с индийским партнером. Так, благодаря сотрудничеству крупнейшего банка с иностранными партнерами по выпуску гарантий в январе этого года БелАЗом подписан крупнейший контракт на поставку 96 единиц белорусской карьерной техники в Южную Азию.