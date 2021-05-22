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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ КРЕДИТУ
15:59 24.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» предоставляет возможность снизить ставку по действующему кредиту на 5% в рамках акции «Кредит доверия 2.0».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акция проходит с 24 мая по 31 августа 2021 года. Она не распространяется на договоры, заключенные через мобильное приложение или интернет-банкинг.
Для оформления договора срочного безотзывного банковского вклада (депозита) на срок 95 или 185 дней на сумму 2000 долларов США, 2000 евро, 150 000 российских рублей следует обратиться непосредственно в банк.
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