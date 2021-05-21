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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПЕРЕИМЕНУЮТ
12:46 24.05.2021
2 июня 2021 г. в Минске состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке собрания - переименование ОАО «БПС-Сбербанк».
В связи с этим планируется внести изменения и дополнения в Устав ОАО «БПС-Сбербанк».
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения Наблюдательного совета.
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