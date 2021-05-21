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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 26 ИЮНЯ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ СЕРВИСНЫЙ ОФИС БАНКА БЕЛВЭБ В СОЛИГОРСКЕ
11:38 24.05.2021
С 26 июня 2021 года прекращает работу сервисный офис ОАО «Банк БелВЭБ Банк» № 540 в Солигорске (ул. Ленина, 20).
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соответствующее решение принято в рамках проводимых мероприятий по оптимизации структуры банка.
При этом дальнейшее обслуживание клиентов СО № 540 может осуществляться дистанционно или в другом сервисном офисе банка.
В то же время продолжит функционировать банкомат Банка БелВЭБ в Солигорске (ул.Железнодорожная, 21а).
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