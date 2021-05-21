БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 26 ИЮНЯ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ СЕРВИСНЫЙ ОФИС БАНКА БЕЛВЭБ В СОЛИГОРСКЕ

11:38 24.05.2021 С 26 июня 2021 года прекращает работу сервисный офис ОАО «Банк БелВЭБ Банк» № 540 в Солигорске (ул. Ленина, 20). Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соответствующее решение принято в рамках проводимых мероприятий по оптимизации структуры банка. При этом дальнейшее обслуживание клиентов СО № 540 может осуществляться дистанционно или в другом сервисном офисе банка. В то же время продолжит функционировать банкомат Банка БелВЭБ в Солигорске (ул.Железнодорожная, 21а).