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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ НА ПОКУПКУ GEELY


17:32 21.05.2021

ОАО "АСБ Беларусбанк" c 20 мая текущего года увеличило до 10 лет срок предоставления физическим лицам кредитов на приобретение автомобилей Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также снижена процентная ставка в первые 1,5-3 года кредитования (грейс-период) до 8,5% годовых (ставка рефинансирования).

Беларусбанк предлагает особые условия выдачи кредитов для многодетных семей, пенсионеров, а также клиентов банка – участников Клубов «Леди» и «Карт-бланш». Для данной категории граждан ставка в течении грейс-периода составит 6,0 % годовых (ставка рефинансирования минус 2,5 п.п.).

Кроме того, с 20 мая до 31 августа текущего года (включительно) банк предоставляет своим клиентам возможность получить кредит с уплатой в грейс-период ставки в размере 5,0 % годовых (ставка рефинансирования минус 3,5 п.п.). Воспользоваться данным предложением могут владельцы срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях сроком хранения 12 и более месяцев на сумму не менее 5000,0 белорусских рублей.

После окончания льготного периода кредитования ставка по кредиту для всех категорий граждан составит 15,75 % годовых (ставка рефинансирования плюс 7,25 п.п.).

Банк по-прежнему готов предоставить кредитные средства в размере полной стоимости автомобиля. При этом, чем больше сумма внесенных собственных средств на покупку авто, тем больше льготный период кредитования.

Кредитополучатели могут самостоятельно выбрать способ обеспечения исполнения обязательств по кредиту: поручительство физических лиц либо залог приобретаемого автомобиля и неустойка.

Получить кредит на указанные цели можно как у представителей банка в дилерских центрах СЗАО «Белджи», так и в отделениях Беларусбанка.
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