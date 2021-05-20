ОАО «Белагропромбанк» представило новый финансовый продукт для автолюбителей - карту Drive.

Новая карта Белагропромбанка, разработанная на базе международной платежной системы Visa, рассчитана прежде всего на владельцев автомобилей, так как позволяет сократить расходы на эксплуатацию и содержание авто.

Карта Drive выпускается в формате MINI в комплекте с брелоком-картхолдером, поскольку карточка ориентирована на автолюбителей и должна обеспечить своему владельцу удобство в использовании. Карта имеет магнитную полосу и бесконтактный интерфейс, поэтому позволяет совершать операции в большинстве устройств, в том числе в любых объектах торговли и сервиса, на АЗС и СТО. Ее также можно добавлять в любые из функционирующих в Беларуси платежных сервисов, таких как ApplePay, Samsung Pay, Кошелек Pay и др.

«По карточке Drive действует money-back в размере 2% по операциям на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания. Во всех остальных организациях торговли и сервиса действует money-back в размере 1%», - сказала на презентации продукта операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова.

По ее словам, в рамках партнерской программы с БРУСП «Белгосстрах» владельцам карточки Drive будут предоставляться скидки. При оформлении страхового полиса в подразделениях БРУСП «Белгосстрах» предоставляется скидка 5% на страхование КАСКО, скидка 5% на добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При оформлении страхового полиса в подразделениях банка предоставляется скидка 15% на страхование «Экспресс» от травм.

В рамках программы лояльности «Энергия твоего пути» предусматривается получение ценных бонусов от партнеров банка за совершение своих обычных ежедневных покупок по карточке «Драйв». За каждые потраченные 100 белорусских рублей начисляется 1 балл. Накопление и обмен баллов происходит в мобильном приложении банка.

Накопленные баллы можно поменять на промокод с полезными услугами для автомобиля от партнера Белагропромбанка «Авто–Ассистанс плюс»: 3 балла – информационная помощь; 6 баллов – услуги техпомощи на выбор: подкачка/замена колеса при его наличии, запуск двигателя от внешнего источника, подвоз топлива; 12 баллов – услуги «уставший водитель» и «вскрытие замков»; 15 баллов - услуги эвакуации авто.

«Мы хотим, чтобы автолюбители заботились не только о своем автомобиле, но и о себе, поэтому мы пошли дальше и пригласили в программу таких партнеров, которые сделают вашу жизнь вкуснее, технологичнее, чище, прекраснее и мобильнее. Это партнеры - торговая сеть Белмаркет; сеть пиццерий Papa Johns; онлайн-гипермаркет 21vek.by; сеть магазинов Мила; сеть АЗС Газпромнефть», - отметила представитель Белагропромбанка.

За баллы, полученные в рамках программы «Энергия твоего пути», также можно получить промокоды у вышеназванных партнеров: 9 баллов – промокод на 10 рублей; 18 баллов – промокод на 20 рублей.

Карточка будет выпускаться бесплатно, а ежемесячное обслуживание в Br1,99 легко окупается только за счет money-back при совершении покупок всего на Br200. А если по карточке тратить, например, 600 рублей в месяц (из них 200 на заправках), то ежемесячно можно получить 8 рублей Money-back (8 – 1,99 = 6,01) и 6 баллов, на которые можно раз в 2 месяца получить информационную помощь на дороге и заправиться на 10 рублей на АЗС Газпромнефть.