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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ С 1 ИЮНЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП
12:36 21.05.2021
В ОАО «Белгазпромбанк» с 1 июня 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в том числе. изменяется перечень вознаграждений (плат), взимаемых с клиента - юридического лица или ИП, заключившего с банком договор об использовании корпоративной карточки.
Так, подпункт 1.1.1 пункта 1.1 Приложения 1 к Перечню вознаграждений (вознаграждения за выпуск и обслуживание корпоративной карточки) дополнен примечанием о том, что вознаграждение за выпуск корпоративной карточки взимается единовременно при выпуске или перевыпуске карточки на новый срок в случае, если она выпускается сверх количества действующих корпоративных карточек клиента, включенного в его пакет операций РКО.
Также в подпункт 1.2.1.1 пункта 1.2 Приложения 1 к Перечню вознаграждений внесено примечание о порядке оплаты операций по снятию наличных денежных средств при использовании корпоративных карточек UnionPay Business в банкоматах банков - партнеров ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк» – вознаграждение будет взиматься по общему тарифу, установленному для снятия наличных в банкоматах других банков на территории Беларуси.
Кроме этого, внесены изменения в подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Перечня вознаграждений в части размера вознаграждения за прием наличных денежных средств посредством АДМ и банкомата – установлен минимум в размере 0,01 рубля.
Также внесены изменения в пункты 2.13, 2.14, 2.16 Общих положений и порядка применения пакетов операций, регламентирующие перевод клиентов на обслуживание в общеустановленном порядке согласно Перечню вознаграждений, а также введен новый пункт 2.19, устанавливающий право банка при наличии у клиента просроченной задолженности по комиссионному вознаграждению в течение 2 месяцев перевести клиента без предварительного уведомления на обслуживание в общеустановленном порядке согласно Перечню вознаграждений.
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