БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

FITCH RATINGS ОСТАВИЛО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»

10:58 21.05.2021 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оставило без изменений долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Белинвестбанк». Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте агентства. Рейтинг устойчивости «В» банка отражает оценку операционной среды и оценку финансового положения банка, которое напрямую зависит от кредитного рейтинга суверена. В заключении Fitch Ratings отметил системную значимость банка и высокую вероятность поддержки со стороны государства. Международный кредитный рейтинг имеет исключительное значение для успешной деятельности банка и является важнейшим индикатором его функционирования и на финансовом рынке Республики Беларусь, и на международных рынках. Наличие такого рейтинга позволяет активно и на выгодных условиях привлекать финансовые ресурсы на международном рынке как в виде финансирования внешнеторговых контрактов клиентов, так и в виде синдицированных кредитов с привлечением крупных иностранных банков.