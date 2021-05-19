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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ
09:55 21.05.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения в тарифы на выполнение операций и оказание услуг, которые вступят в силу с 1 июня 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, исключены тарифы за запрос остатка по счету и выписки по счету в кассах, платежно-справочных терминалах самообслуживания, банкоматах банка и банкоматах банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк» как по личным, так и по корпоративным карточкам банка.
Внесены правки редакционного характера в пункты 6.2.1 и 6.3.1 тарифов (зарплатное обслуживание). Так, после указания ставки тарифа дополнено словами «ставка тарифа может быть уменьшена по соглашению сторон».
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