ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения в тарифы на выполнение операций и оказание услуг, которые вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, исключены тарифы за запрос остатка по счету и выписки по счету в кассах, платежно-справочных терминалах самообслуживания, банкоматах банка и банкоматах банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС и ЗАО «Альфа-Банк» как по личным, так и по корпоративным карточкам банка.

Внесены правки редакционного характера в пункты 6.2.1 и 6.3.1 тарифов (зарплатное обслуживание). Так, после указания ставки тарифа дополнено словами «ставка тарифа может быть уменьшена по соглашению сторон».