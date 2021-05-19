ОАО «Банк БелВЭБ Банк БелВЭБ с 1 июня 2021 года изменяет условия начисления money-back по карточке Mastercard World «Дива».

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расчет money-back за месяц будет осуществляться по операциям в размере от 10 рублей включительно.

По операциям с использованием карточки Mastercard World «Дива», оформленным в рамках пакета услуг для пенсионеров «Движение», начисление money-back будет производиться вне зависимости от суммы операции.

Как альтернатива ежемесячному начислению money-back с декабря 2020 года в Банке БелВЭБ действует бонусная программа лояльности UP4U для владельцев пакетов услуг «ВСЁ». За операции с карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейс начисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах. Причем сделать это можно буквально на следующий день после получения баллов.