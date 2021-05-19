ОАО "БПС-Сбербанк" с 1 июня 2021 года увеличит стоимость услуги SMS-оповещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость услуги с ограничением суммы операции, по которой осуществляется отправка СМС сообщения, увеличится с 1,99 белорусского рубля до 2,59 белорусского рубля.

Стоимость услуги без ограничения суммы операции, по которой осуществляется отправка СМС сообщения, увеличится с 2,99 белорусского рубля до 3,99 белорусского рубля.