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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАНИМАЕТ ПОРЯДКА 44% ДЕПОЗИТНОГО РЫНКА ФИЗЛИЦ
12:38 20.05.2021
Больше всего сбережений населения хранится в ОАО "АСБ Беларусбанк".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на 1 апреля этого года доля крупнейшего банка на депозитном рынке физических лиц составила 43,6%.
На сегодня клиентам предлагаются сберегательные программы с самыми разными условиями в зависимости от того, как планируется использовать полученный доход: как прибавку к зарплате или пенсии, в качестве накопления на приобретение жилья, дорогостоящих вещей.
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