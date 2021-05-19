Больше всего сбережений населения хранится в ОАО "АСБ Беларусбанк".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на 1 апреля этого года доля крупнейшего банка на депозитном рынке физических лиц составила 43,6%.

На сегодня клиентам предлагаются сберегательные программы с самыми разными условиями в зависимости от того, как планируется использовать полученный доход: как прибавку к зарплате или пенсии, в качестве накопления на приобретение жилья, дорогостоящих вещей.