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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ


11:36 20.05.2021

С 20 мая 2020 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения в переводы с карты на карту по номеру карты.

Так, для р2р переводов между картами банков-резидентов Республики Беларусь через InSync определен тариф в размере 1% от суммы перевода; для р2р переводов с карт Альфа-Банка на карты банков-резидентов страны - 0,5% от суммы перевода; для р2р переводов с карт Альфа-Банка на карты банков-нерезидентов страны, а также между картами банков-резидентов страны - 1% от суммы перевода.

Кроме того, внесены изменения в переводы с карты на карту по номеру телефона: для р2р переводов с карт Альфа-Банка определен тариф 0,5% от суммы перевода; для р2р переводов с карт банков-резидентов страны определен тариф 1% от суммы перевода.

Комиссия берется за переводы на карту любого банка страны, в том числе и при переводе на карты Альфа-Банка.
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