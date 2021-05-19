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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
09:58 20.05.2021
Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ОАО "АСБ Беларусбанк" в иностранной валюте на уровне «B» с негативным прогнозом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; рейтинг устойчивости - на уровне «b-»; рейтинг поддержки - на уровне «4» и уровень поддержки долгосрочного рейтинга - на уровне «B».
Беларусбанк является государственным банком и суверенные рейтинги Беларуси (РДЭ «В», прогноз «Негативный») оказывают существенное влияние на уровень рейтингов банка.
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