БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

FITCH ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ

09:58 20.05.2021 Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ОАО "АСБ Беларусбанк" в иностранной валюте на уровне «B» с негативным прогнозом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; рейтинг устойчивости - на уровне «b-»; рейтинг поддержки - на уровне «4» и уровень поддержки долгосрочного рейтинга - на уровне «B». Беларусбанк является государственным банком и суверенные рейтинги Беларуси (РДЭ «В», прогноз «Негативный») оказывают существенное влияние на уровень рейтингов банка.