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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В СЛОНИМЕ ЗАКРОЕТСЯ 14 ИЮНЯ
17:53 19.05.2021
С 14 июня 2021 года будет закрыто отделение «Приорбанк» ОАО в Слониме (ул. Янки Купалы, 4). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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