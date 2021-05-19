БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В СЛОНИМЕ ЗАКРОЕТСЯ 14 ИЮНЯ

17:53 19.05.2021 С 14 июня 2021 года будет закрыто отделение «Приорбанк» ОАО в Слониме (ул. Янки Купалы, 4). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.