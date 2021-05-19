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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


FITCH ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ БАНКА РАЗВИТИЯ С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ


15:55 19.05.2021

Долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подтвержден международным рейтинговым агентством Fitch Ratings на уровне «B» с «негативным» прогнозом,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, агентство отмечает исключительную системную роль и значимость Банка развития и сохраняет мнение о высокой вероятности поддержки банка со стороны государства в случае возникновения необходимости, в том числе посредством субсидиарной ответственности по облигационным обязательствам Банка развития.

Прогноз деятельности банка зеркально отражает прогноз по Беларуси в целом, а перспективы позитивного пересмотра рейтинга банка также напрямую ассоциируются с аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга.
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