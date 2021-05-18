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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ПЕРВЫМ В БЕЛАРУСИ ОТКРЕПИЛ ИНФОКИОСКИ С CASH-IN ОТ «КАРТОЧНОГО РАБСТВА»


12:59 19.05.2021

БПС-Сбербанк первым в Беларуси открепил инфокиоски с cash-in от «карточного рабства».

Через терминалы теперь можно пополнять наличными карты любого белорусского банка. За раз можно зачислить до 250 белорусских рублей.

На текущий момент вносить наличные через устройства БПС-Сбербанка можно только на карточки Visa. Причем они могут быть выпущены любым белорусским банком. Иметь карту под рукой необязательно – достаточно знать ее номер и срок действия.

Механика действий такова: надо выбрать в меню опцию «Операции наличными», а в ней – «Пополнение карт других банков в BYN». После этого система попросит ввести номер пополняемой карты и ее срок действия. После внесения наличных через купюроприемник останется только нажать на кнопку «Оплатить».

Предусмотрены лимиты: в сутки можно совершить до 5 операций на сумму до 1000 белорусских рублей, в неделю – до 20 на сумму до 4000 белорусских рублей, а в месяц – до 30 на сумму до 6000 белорусских рублей. За раз можно внести до 250 рублей. За внесение наличных на карты чужих банков взимается комиссия. Она удерживается автоматически из общей суммы внесенных наличных и составляет 3 белорусских рубля.

«Основная идея в том, чтобы предоставить финансовую свободу всем белорусам, не только держателям наших карточек. Теперь не нужно искать устройство обслуживающего банка или идти в отделение – можно зачислить наличные в наших терминалах, которые широко представлены по всей стране. Во многих случаях это может быть удобнее и быстрее», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Ранее БПС-Сбербанк запустил в Беларуси сеть банкоматов с бесконтактным модулем. Технология открыла доступ держателям токенизированных карт (привязанных к сервисам бесконтактной оплаты) к проведению операций по снятию наличных в устройствах с помощью смартфона, умных часов и браслетов с NFC. Бесконтактные банкоматы работают в Минске, всех областных центрах, Мозыре, Речице, Светлогорске, Солигорске, Слуцке, Жодино и Новополоцке.
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