БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:32 19.05.2021 С 19 мая 2021 года изменяются размеры вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО "Идея Банк" физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, безналичное перечисление денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета (в том числе с использованием банковской платежной карточки), открытого в ЗАО "Идея Банк", на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, счета по учету вкладов (депозитов) физических лиц, открытые в банке будет осуществляться бесплатно.