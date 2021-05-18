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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


11:32 19.05.2021

С 19 мая 2021 года изменяются размеры вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО "Идея Банк" физическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, безналичное перечисление денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета (в том числе с использованием банковской платежной карточки), открытого в ЗАО "Идея Банк", на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, счета по учету вкладов (депозитов) физических лиц, открытые в банке будет осуществляться бесплатно.
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