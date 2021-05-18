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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВВЕЛ НОВЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
09:53 19.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» реализовало возможность воспользоваться отправкой денежных переводов «Золотая корона» на банковские платежные карты, эмитированные банками Азербайджана, Грузии, Казахстана и Молдовы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тариф для клиента-отправителя составляет 1% от суммы перевода.
Кроме того, по 3 июня 2021 года отправление денежных переводов с помощью системы Western Union в Индию, предназначенных для зачисления на счет, осуществляется без комиссии. Такое решение принято компанией с целью оказать содействие в помощи пострадавшим от коронавируса гражданам Индии.
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