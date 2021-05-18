БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ В РРБ-БАНКЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 20 МАЯ

18:13 18.05.2021 С 20 мая 2021 года в ЗАО «РРБ-Банк» вступят в силу изменения в Правила пользования банковскими платежными карточками. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличен срок, в течение которого можно получить карточку, а также расширен перечень способов уведомления о возникновении неурегулированного остатка задолженности по счету карточки.