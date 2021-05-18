Выпуск токенов СООО «СтройМонолит» 17 мая 2021 года стартовал на инвестплатформе FINSTORE.BY Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инвесторам предлагаются следующие условия: объем выпуска – 1 млн. долларов США, доходность – 6% годовых, номинал токена –100 долларов США, период обращения –2 года. Через год инвесторам будет предоставлено право досрочного выкупа токенов в объеме 20% от находящихся в обращении токенов.

СООО «СтройМонолит» более 10 лет осуществляет строительство промышленных и гражданских объектов, имеет аттестат второй категории по выполнению функций генерального подрядчика. В настоящее время компания является генеральным подрядчиком по возведению масштабного и амбициозного проекта в столице – жилого комплекса «Гранд Хаус».

СООО «СтройМонолит» также выступает генеральным подрядчиком по строительству многоквартирной жилой застройки с объектами общественного назначения на пересечении просп. Дзержинского и ул. Щорса».

Инвестиционная платформа FINSTORE.BY действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с Президента Республики Беларусь Декретом №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.

Клиентами платформы являются около 4 тыс. инвесторов из Беларуси и иностранных государств. Общая сумма собранных инвестиций превысила 27,5 млн. долларов в эквиваленте.