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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:32 18.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 18 мая 2021 года увеличил размер процентных ставок по двум срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по депозитам «Плюс к стабильности» и «1 плюс 1» ставка повышена до 17,25% годовых.
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