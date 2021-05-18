БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

17:32 18.05.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 18 мая 2021 года увеличил размер процентных ставок по двум срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по депозитам «Плюс к стабильности» и «1 плюс 1» ставка повышена до 17,25% годовых.