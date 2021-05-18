БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО ПРЕДЛАГАЮТ В БТА БАНКЕ

16:55 18.05.2021 ЗАО «БТА Банк» запустило с 18 мая 2021 новые депозиты для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, депозиты предлагаются в долларах США и евро сроком до 37 и 61 месяцев.