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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
16:17 18.05.2021
ЗАО «МТБанк» с 26 мая 2021 года вносит изменения в п.72 Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 26 мая не будет взиматься плата за зачисление на счета физических лиц, открытые в ЗАО «МТБанк», денежных средств, поступивших с текущих (расчетных) счетов, в том числе доступ к которым обеспечивается с использованием банковской платежной карточки, депозитных счетов физических лиц, открытых в ЗАО «Идея Банк».
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