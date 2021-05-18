ЗАО «МТБанк» с 26 мая 2021 года вносит изменения в п.72 Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 26 мая не будет взиматься плата за зачисление на счета физических лиц, открытые в ЗАО «МТБанк», денежных средств, поступивших с текущих (расчетных) счетов, в том числе доступ к которым обеспечивается с использованием банковской платежной карточки, депозитных счетов физических лиц, открытых в ЗАО «Идея Банк».