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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛ СРОКИ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
13:52 18.05.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 17 мая 2021 года увеличило срок кредитования по программе «Дружная будоўля» на строительство (приобретение) жилых помещений до 10 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пПредложение действует в отношении двух организаций-партнеров банка: ООО «НикаПроект» и ООО «ТАПАС».
Кредит «Дружная будоўля» предоставляется на финансирование покупки нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах и для проектирования и строительства индивидуальных жилых домов.
Банк финансирует приобретение недвижимости на сумму, не превышающую 80% от стоимости объекта, с возможностью отсрочки погашения основного долга. Минимальная сумма кредита – 5 тыс. рублей, максимальная – в пределах кредитоспособности покупателя, но не более 80% от стоимости объекта недвижимости.
При кредитовании до 60% стоимости объекта недвижимости включительно при сумме кредита до 30 тыс. рублей потребуется поручительство двух лиц, более 30 тыс. рублей – поручительство двух лиц либо залог приобретаемой недвижимости.
При кредитовании свыше 60% стоимости объекта недвижимости - поручительство не менее двух физических лиц и залог построенной (приобретенной) за счет кредитных средств недвижимости.
Процентная ставка по кредитам на приобретение жилья у перечисленных выше партнеров на 17 мая 2021 года равна 17,13% (ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 8,63 п.п.).
Предельный возраст заемщика – не более 55 лет на дату представления заявителем документов, непрерывный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев на дату предоставления заявителем документов.
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