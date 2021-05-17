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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТОМОСТЬ УСЛУГИ SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ В БПС-СБЕРБАНКЕ ВЫРОСЛА


12:12 18.05.2021

ОАО "БПС-Сбербанк" увеличило стоимость услуги SMS-оповещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость услуги с ограничением суммы операции, по которой осуществляется отправка СМС сообщения, увеличена с 1,99 белорусского рубля до 2,59 белорусского рубля.

Стоимость услуги без ограничения суммы операции, по которой осуществляется отправка СМС сообщения, увеличена с 2,99 белорусского рубля до 3,99 белорусского рубля.
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