ОАО "БПС-Сбербанк" увеличило стоимость услуги SMS-оповещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость услуги с ограничением суммы операции, по которой осуществляется отправка СМС сообщения, увеличена с 1,99 белорусского рубля до 2,59 белорусского рубля.

Стоимость услуги без ограничения суммы операции, по которой осуществляется отправка СМС сообщения, увеличена с 2,99 белорусского рубля до 3,99 белорусского рубля.